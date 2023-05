Maltempo a Pesaro, appello di Paolini a ciclisti e motociclisti: «Evitate le strade provinciali, pericolo scivolamento»

PESARO – Appello della Provincia di Pesaro Urbino indirizzato a ciclisti e motociclisti: «In questi giorni è opportuno non frequentare le strade provinciali interessate dall’ondata eccezionale di maltempo. Gli sversamenti di fango che si stanno rimuovendo possono creare insidie e pericoli a causa dello scivolamento. In particolare sulla sp 44 Panoramica San Bartolo, solitamente molto frequentata, anche in vista del prossimo weekend», spiega il presidente Giuseppe Paolini, che nel richiedere lo stato di emergenza ha parlato di «milioni di euro necessari per il ripristino delle infrastrutture stradali».

Del resto, fa notare il dirigente del Servizio Viabilità Mario Primavera, «chiusure complete o parziali con senso unico alternato risultano allo stato attuale nel 40 per cento delle strade provinciali». Restano completamente chiuse la sp 68 Monteguiduccio, la sp 128 Montegrimano, la sp 130 Valle di Teva, la sp 67 Sassocorvaro, la sp 9 Feltresca e la sp 70 Piandicastello, mentre le altre 51 arterie danneggiate dal maltempo rimangono transitabili a senso unico alternato. Da segnalare la riapertura dell’Ipsia Benelli nella giornata di domani (venerdì 19 maggio): «I lavori sono proseguiti senza sosta e riusciamo con l’Enel a riattivare l’energia elettrica – sottolinea il dirigente dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli –. La gran parte delle classi potrà quindi tornare in presenza, ad eccezione di alcune poste al piano terra che, in accordo con la dirigenza scolastica, effettueranno didattica a distanza. Ma le operazioni di manutenzione dopo l’allagamento si stanno comunque ultimando».