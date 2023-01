I vigili del fuoco hanno effettuato 50 interventi e ne hanno 130 ancora in coda da effettuare. Erosione delle spiagge

PESARO – Vento e maltempo, dalle mareggiate agli alberi caduti. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo dalla notte di domenica a causa del forte vento che ha colpito la Provincia di Pesaro e Urbino. Gli interventi riguardanti principalmente rami e alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale e per danni d’acqua. Non risultano persone coinvolte. Al momento sono stai effettuati 50 interventi di soccorso e 130 ne sono in coda.

I detriti della mareggiata sulla ciclabile a Sottomonte

Onde di burrasca hanno flagellato la costa della provincia per tutta la giornata di sabato, di fatto accorciando sensibilmente gli arenili. Un fenomeno diffuso, da Pesaro a Fano più rovinoso in corrispondenza delle spiagge maggiormente esposte all’erosione come a Sottomonte, Gimarra, Arzilla, Sassonia e Ponte Sasso. La forze delle onde è stata tale che i rifiuti del mare hanno raggiunto la pista ciclabile che corre accanto alla ferrovia tra Pesaro e Fano.