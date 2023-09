Almeno 50 i casi in cui i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire nelle ultime 24 ore: tra le richieste principali quelle riguardanti rami o alberi caduti oppure pericolanti.

FANO – Un grosso albero si è schiantato contro un’abitazione arrecando non pochi danni tanto da costringere la proprietaria ad abbandonarla in via cautelativa. È successo a Orciano di Terre Roveresche.



grosso albero si schianta su di un’abitazione ad Orciano:

All’origine dell’incidente le forti folate di vento che si sono abbattute un po’ su tutto il pesarese nelle ultime 24 ore. Sono stati circa 50 i casi in cui i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire: tra le richieste principali quelle riguardanti rami o alberi caduti oppure pericolanti.