Maltempo a Gradara, disabile con la compagna e il cane portati in salvo dai vigili del fuoco

GRADARA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata del 16 maggio a Granarola di Gradara per soccorrere una persona disabile con la sua compagna ed il cane che non riuscivano più ad uscire di casa a causa del maltempo che imperversava in quel momento.

La squadra di Pesaro intervenuta con l’attrezzatura specifica per il recupero di persone in zone alluvionate ha provveduto al salvataggio dei signori e del cane con un gommone per poi affidarli hai Sanitari del 118 che li attendevano in zona sicura.