Maltempo a Fano, il peggio è passato: il 18 maggio riaprono le scuole. «Caduti 72 millimetri di pioggia in due giorni» – FOTO

FANO – Il peggio sembrerebbe oramai alle spalle. Previsioni alla mano, l’ondata di maltempo che ha flagellato il centro Italia sta perdendo d’intensità e già da domani dovrebbe lasciare spazio a temperature più consone alla stagione. Il primo ritorno alla normalità coincide con l’annuncio da parte del Sindaco Seri della riapertura delle scuole: «A seguito del sensibile miglioramento delle condizioni meteo, come riscontrabili dagli avvisi della Protezione Civile Regionale, comunico che domani, giovedì 18 maggio, riprenderanno regolarmente le attività scolastiche di ogni ordine e grado».



È tempo di contare i danni: nelle ultime ore è in azione un ingente numero di idrovore per svuotare garage e scantinati allagati dai torrenti tracimati, ma anche dalle fogne che in diversi casi non sono state in grado di ricevere le precipitazioni. Importante l’aiuto di tutti: dalle istituzioni, ai privati cittadini, fino le associazioni di volontari.

A restituire una fotografia dell’entità del fenomeno abbattutosi sulla Valmetauro è stato il vice sindaco Fanesi: «Nelle ultime 48 ore sono caduti circa 72 mm di pioggia, il che corrisponde a 720.000 litri d’acqua per ettaro di terra. È stata una situazione che avrebbe messo in crisi qualsiasi sistema, ma siamo stati fortunati rispetto ai nostri vicini emiliano-romagnoli. Il picco di intensità si è verificato ieri pomeriggio con 11 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Nel pomeriggio supereremo la fase più critica dell’emergenza».



Virali intanto le foto (condivise dal profilo facebook Cocu Yeah) che ritraggono il litorale fanese ricoperto di tronchi ed arbusti: immagini altisonanti se si pensa che la bella stagione dovrebbe essere praticamente iniziata.