Maltempo a Pesaro, giovedì 18 maggio scuole aperte eccetto l’Ipsia Benelli

PESARO – Scuole di ogni ordine e grado aperte giovedì 18 maggio. È quanto annunciato dal sindaco Matteo Ricci nel corso di una conferenza stampa.

Il primo cittadino ha fatto il punto della situazione con il presidente della Provincia Giuseppe Paolini rispetto ai danni del maltempo. «Faremo una conta dei danni pubblici e invitiamo i privati a inviarci il loro report per chiedere lo stato d’emergenza».

La Provincia fa sapere che a causa dei danni del maltempo l’Ipsia Benelli resterà chiuso nella giornata di domani (giovedì 18 maggio). L’allagamento di queste ore ha infatti colpito anche il piano interrato della scuola, con l’acqua che è arrivata fino alla cabina elettrica. «Nonostante i lavori siano proseguiti incessantemente da ieri, anche nell’intera nottata e nella giornata odierna – evidenzia il dirigente provinciale dell’Edilizia scolastica Maurizio Bartoli – l’acqua rimanente impedisce la riattivazione dell’energia elettrica da parte dell’Enel. In accordo con la scuola e con l’Ufficio scolastico provinciale si è previsto quindi la chiusura dell’Ipsia Benelli per giovedì 18 maggio. Si continua a lavorare costantemente con i mezzi per abbassare il livello dell’acqua. Si conta in ogni caso di riaprire la scuola nella giornata di venerdì 19 maggio».