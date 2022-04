Necessarie tre autobotti per domare l'incendio. Non si conoscono ancora le cause che potrebbero aver innescato il rogo. Nessuna persona sarebbe rimasta comunque coinvolta o ferita.

MACERATA FELTRIA – Incendio di vaste proporzioni a Macerata Feltria dove un ristorante è andato completamente distrutto. È successo nel pomeriggio del 19 aprile in Via Prato. Le fiamme hanno interessato una struttura in legno che si estende per circa 200 mq.

Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale che hanno impiegato diverse ore per avere la meglio delle fiamme. L’intervento si è protratto fino alle prime ore della sera. Sul posto è stato necessario l’intervento di tre autobotti per domare il rogo.



Incendio a Macerata Feltria

Le operazioni di smassamento del materiale contenuto all’interno dell’attività si sono protratte fino a tarda sera. Non si conoscono ancora le cause che potrebbero aver innescato il rogo. Nessuna persona sarebbe rimasta comunque coinvolta o ferita.