Macerata Feltria, scontro frontale tra auto: arriva l’eliambulanza

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 15 circa lungo la SP.3 Fogliense, nel Comune di Macerata Feltria (PU), per un incidente stradale tra due autovetture.

Per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati frontalmente tra loro. La squadra di Macerata Feltria intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha provveduto, in collaborazione con i sanitari del 118, ad estrarre gli occupanti dei due mezzi dalle autovetture. Successivamente, dopo le prime cure, i due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti.

Sono in corso le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche l’eliambulanza ed i carabinieri di zona.

(aggiornamento alle ore 17.00)