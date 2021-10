Pesaro, è morto Christian Serafini: per tutti Bimbo

Aveva 46 anni, era titolare di un negozio di telefonia in via Giolitti. Conosciutissimo in città. «Regalava sorrisi a tutti»

PESARO – Per tutti lui era “Bimbo”. È morto Christian Serafini, titolare del negozio di telefonia in via Giolitti, lo Space Phone. Tutti ci sono capitati almeno una volta e con lui c’era sempre il suo pappagallo.

Una persona conosciutissima perchè aveva avuto un ristorante a Riccione, il Geko. Negli anni 90 lavorava in locali notturni con il suo Bimbo Staff ma è stato anche consigliere di circoscrizione per il Pd e organizzatore della super tombola della Festa dell’Unità. È morto nella tarda mattinata di mercoledì (20 ottobre), in ospedale, a Pesaro, all’età di 46 anni per una emorragia cerebrale.

«Impossibile scorrendo tutte le tue foto trovarne una in cui non mirassi a strappare un sorriso. Buon viaggio Christian, grazie per tutte le situazioni in cui ci hai trascinato con la tua voglia di fare e di farti in quattro per tutti. Condoglianze e un abbraccio alla compagna e alla famiglia» è il ricordo del vicesindaco Daniele Vimini.

Christian Bimbo Serafini

«Un dolore grande. Ciao Bimbo – ha scritto invece Matteo Ricci – Christian Serafini è stato un grande amico. Un amico di tutti, un amico della città. Tutti gli hanno voluto bene e lo hanno sempre stimato. Uomo semplice, generoso, con la battuta pronta, che regalava sorrisi a chiunque. Ci mancherai tanto. Sono vicino a tutta la famiglia».

L’assessora Francesca Frenquellucci lo conosceva da tempo: «Ogni volta che ci incontravamo parlavamo del mitico gruppo di “santa vendra”, una parte della mia vita che non dimenticherò mai».