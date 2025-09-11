Pesaro, nella chiesa dei Cappuccini i funerali di Alessandro Ugolini. La rete invasa da ricordi e affetto

PESARO – Tantissimi messaggi di affetto e cordoglio. La morte di Alessandro Ugolini ha suscitato reazioni e affetto sincero. Increduli e pieni di dolore, ma con tanti bellissimi ricordi.

Oggi giovedì 11 settembre, alle 15.30 si terranno i funerali nella chiesa dei Cappuccini, la parrocchia di San Francesco che, insieme a padre Marzio e alla Fraternità, è da sempre stata un punto di riferimento per Ale e la sua famiglia.

Una morte improvvisa a pochi giorni dal compleanno dei 50 anni. In tanti vorranno stare vicino alla moglie Tania, alla figlia Maria Giulia, alla sorella Annalisa e alla mamma Rosy che già 5 anni fa ha dovuto lasciare il marito e padre di Ale, il dottor Marcello Ugolini, storico primario di Pneumologia dell’ospedale San Salvatore.

In rete tantissimi messaggi e testimonianze. «Caro Alessandro, sono così sconvolto da questa notizia che non immagini quanto. Qualche giorno fa c’è stato il tuo compleanno e io ti ho scritto con amicizia “fratello di avventure”, in ricordo di quella grande esperienza comune di speranza e rinascita di entrambi di più di otto anni fa». E ancora: «Una splendida persona. Veramente splendida. Un abbraccio grande ai suoi amori Tania e Maria Giulia»

«Fa un male boia Amico mio. Sapevo che c’eri, e per me era naturale così, un dato di fatto incontrovertibile: da qualche parte c’è Ugo. Adesso quella presenza subliminale, inconscia, costante, ha lasciato il posto alla carne viva di un’assenza intollerabile. Una voragine. »

«La prima cosa che ho notato è stata il tuo affetto e cortesia verso chiunque, ad ogni mio dubbio importante o insignificante mi spingevi a “guardare” meglio.»

«Ale – posta il gruppo scout Agesci di Pesaro 4 – non era solo il padre di Maria Giulia: per il gruppo è stato sempre una presenza discreta, solerte, ironica e gentile. Abbiamo sempre saputo di poter contare sul suo aiuto. Ci prenderemo cura di Maria Giulia e le daremo quegli abbracci che ci chiedevi di dare al tuo posto quando era con noi». Il vicesindaco Daniele Vimini: «L’attaccamento smodato a Pesaro, alla musica, ai tuoi Mcr. I messaggi a qualsiasi ora quando volevi fare sapere o suggerire qualcosa. L’amore infinito per la tua famiglia. Non ci sono parole Ale».