Lutto a Fano per la morte di Giancarlo Pucci: il cordoglio di Seri

Pucci è stato un importante artista della città. Cultore dell'arte comportamentale, ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa

FANO – Il primo cittadino Massimo Seri esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Pucci, artista affermato della nostra città nonché papà di Ignazio Pucci, dirigente del Comune di Fano.

«Pucci è stato un importante artista della città. Cultore dell’arte comportamentale, ha contribuito a valorizzare il nome di Fano in Italia e in Europa. Poliedrico e talentuoso, ha sostenuto il fermento creativo cittadino – osserva il sindaco Seri -. Come le sue performance, ha promosso un linguaggio comunicativo diretto e autentico, senza filtri e mediazioni. La sua creatività è stata arte, con la capacità e la facoltà cognitiva della mente di creare e inventare».