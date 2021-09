LUCREZIA – Lutto nella Diocesi di Fano Fossombrone e Cagli: è mancato Don Giuliano Bonazelli. Il sacerdote è stato la guida spirituale per oltre 40 anni di Lucrezia. L’85enne era nato a Saltara nel 1936 ed era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1963.



«Don Giuliano Bonazelli è tornato alla Casa del Padre. È entrato nella vita piena un nostro confratello – scrive il Vicario Generale don Marco Presciutti – che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita nella casa del clero. Facciamo nostra la preghiera della comunità che ha servito per tanti ann».

La comunità parrocchiale di Lucrezia, grata per il suo servizio reso alla parrocchia dal 1967 al 2008, si unisce al dolore dei familiari per la perdita di don Giuliano. Tantissime le testimonianze di affetto e di stima per un religioso che ha scritto pagine importanti nella storia della comunità.



I funerali di don Giuliano si svolgeranno a Saltara nella chiesa parrocchiale “San Celestino” lunedì 13 settembre alle ore 11. Dopo le esequie, la salma sarà tumulata nel cimitero locale.

Domenica 12 settembre alle ore 20.30 la comunità di Lucrezia si riunirà nella chiesa parrocchiale “S. Apollinare” di Lucrezia per la recita del S. Rosario.