URBINO – Anche la Città Ducale piange la scomparsa di Beatrice Ubaldi, insegnante urbinate di lettere da tempo oramai residente in Sardegna. La notizia della sua tragica dipartita è arrivata fino alle Marche suscitando cordoglio e tristezza in quanti la conoscevano.

A rendere ancora più straziante la vicenda, la tragica dinamica del decesso: la donna stava portando a passeggio il cagnolino quando un’auto li ha travolti entrambi senza lasciarle scampo. Il suo amico a quattro zampe è morto sul colpo schiacciato dalle ruote del mezzo mentre la 51enne, sbalzata violentemente sull’asfalto, è perita poco dopo, nonostante gli sforzi degli uomini del 118 giunti perentoriamente sul luogo dell’incidente.

Il sinistro si è consumato in via Pirastu, sulla statale 198 nella periferia di Tortolì, nel territorio di Ogliastra in provincia di Nuoro. L’autista della Fiat Punto che ha travolto la donna sarebbe indagato per omicidio stradale.

Il funerale della donna è stato celebrato nel pomeriggio del 16 novembre nella Chiesa di Tortolì: tanti coloro che hanno voluto tributare l’ultimo saluto alla donna. Lascia il marito e due figli.