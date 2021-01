Lutto a Calcinelli per la scomparsa di Don Giuseppe Monaco

CALCINELLI – La diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola piange la scomparsa di Don Giuseppe Monaco. Il religioso si è spento all’età di 72 anni: era nato infatti a Villachiara il 29 novembre 1948 ed era stato ordinato presbitero il 5 giugno 1976 nella Cattedrale di Fano. Non è stata ancora fissata la data del funerale.



Per anni è stato la guida della comunità di Calcinelli che in queste ore lo ricorda con affetto e stima. Ad annunciarlo sono stati don Marco Presciutti Vicario Generale e don Francesco Pierpaoli Vicario Pastorale: «Carissimi siamo chiamati a celebrare nel mistero Pasquale del nostro Signore Gesù, il passaggio di don Giuseppe Monaco da questo mondo al Padre. Ieri, verso mezza notte, è entrato nella vita piena, definitiva. Quando avremo indicazioni più precise per la celebrazione delle esequie le comunicheremo. Intanto preghiamo insieme per lui, per la sorella, per la comunità di Calcinelli e per la nostra chiesa tutta intera».



Per ricordare don Giuseppe la diocesi ha pubblicato un video realizzato dalla comunità parrocchiale in occasione dei suoi 40 anni di sacerdozio (visibile a questo link).