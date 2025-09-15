Emergenza lupi e cinghiali, da Pesaro la proposta di Perricci: «Polizza a tutela di agricoltori»

PESARO – Lupi e cinghiali, una difficile convivenza. La proposta di una assicurazione e fidejussione.

La candidata Udc Pia Perricci ha fatto il punto della situazione in una conferenza stampa tenuta nella sala del Consiglio Comunale del Comune di Pesaro. Nel marzo 2025 la comunità europea al fine di adeguarsi alla convenzione di Berna, ha modificato lo status del lupo che è passato da “rigorosamente protetta” a “protetta”.

«La nuova classificazione come protetta introduce una maggiore flessibilità, consentendo agli Stati membri di adottare misure di gestione che possono includere interventi mirati, come prelievi, nel rispetto dei principi di conservazione e della coesistenza con le attività umane – spiega Perricci – La presenza dei Lupi in Italia è aumentata in maniera esponenziale al punto tale che si calcolano circa 5.000 esemplari di lupi ed oltre 2 milioni di capi di cinghiali. Il problema che si pone è il silenzio assordante delle istituzione ma soprattutto della politica che, purtroppo, quando si trova dinanzi ad una scelta difficile (animalisti/agricoltori/allevatori/società civile) spesso per non perdere il consenso, resta in silenzio».

Perricci ha una proposta. «L’inerzia di fatto equivale a complicità. L’aumento esponenziale del numero di capi, purtroppo comporta anche un aumento delle emergenze sanitarie veterinarie che mettono a rischio la popolazione. Servono interventi che rendano possibile il contemperamento attivo degli interessi animalistici/faunistici e della società civile.

È stata analizzata la normativa regionale, che di fatto risulta carente nelle potenzialità risarcitorie nei confronti degli allevatori ed agricoltori che vedono disperso e distrutto il loro lavoro, le loro culture, il loro bestiame a seguito di aggressioni continue da parte di lupi e di cinghiali. Infatti la Regione Marche risponde parzialmente e entro determinati limiti dei danni arrecati agli allevatori e agricoltori demandando alle ATC la valutazione ulteriore. ATC che risultano deboli economicamente. Peraltro il procedimento risarcitorio ha una durata massima di 153 giorni pari a circa 7 mesi e mezzo. Tempo assolutamente impensabile ed improponibile nei confronti di chi svolge un’attività economica».

Perricci chiude: «Il problema dev’essere risolto, e non si risolve certamente con l’abbattimento dei cinghiali che anzi come spiegato dall’agricoltore Busetto (che nei giorni scorsi ha inscenato una protesta plateale in piazza), spesso risulta controproducente.

La nostra proposta è che, vengano immediatamente realizzati dei tavoli di confronto con tecnici esperti e non politici, che trovino delle soluzioni confrontandosi anche con il Piemonte che sta affrontando il problema attivamente dal 1995. In ogni caso come lista civica ed Udc riteniamo assolutamente necessario che la Regione Marche, stipuli una polizza anche con fidejussione al fine di ristorare integralmente tutti i danni che subiscono gli agricoltori ed allevatori e non solo parzialmente al fine di non mettere in crisi un’economia già precaria, tutelando anche l’incolumità dei comuni».