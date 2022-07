Luigi Di Maio a Pesaro il 30 luglio per firmare l’accordo “Comune adotta Comune”

Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sarà in città. Ricci: «Al lavoro per una città nazionale»

PESARO – Il ministro Luigi Di Maio a Pesaro il 30 luglio. Dopo Giovannini e Guerini, il 30 luglio il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio sarà a Pesaro per firmare un accordo per “Comune adotta Comune”, il progetto lanciato da Ali (Autonomie Locali Italiane) e che vede Pesaro tra i Comuni protagonisti. Grazie al Conservatorio Rossini diversi bambini ucraini scappati dalla guerra hanno avuto la possibilità di continuare a studiare a Pesaro. Tra questi anche la piccola e talentuosa pianista Diana, fuggita insieme alla mamma dai bombardamenti di Kharkiv, «come noi Città Creativa della Musica UNESCO, realtà che abbiamo deciso di adottare e alla quale abbiamo dedicato la vittoria di Capitale Italiana della Cultura 2024».

Ma si lavora anche sul fronte politico tanto che il sindaco Matteo Ricci precisa: «Al lavoro per una Pesaro sempre più nazionale». Che parla di un luglio “caldissimo” per la città, che conta quasi 1.700.000.000 euro di fondi ottenuti, tantissimi eventi che hanno portato in città migliaia di persone e restituito una grande risonanza mediatica, tre visite di ministri della Repubblica Italiana e la sottoscrizione di accordi storici per la città.

Un luglio carico, «iniziato con il ministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, con il quale abbiamo parlato del potenziamento della ferrovia e green line, un progetto storico per Pesaro e per il futuro dei nostri giovani, dal valore di 1,2 miliardi di euro». Qualche giorno fa la visita del ministro alla Difesa Lorenzo Guerini: «Abbiamo intitolato Largo Caduti Nassiriya e firmato l’accordo sulla nuova Questura. Continuiamo a lavorare in questa direzione per una Pesaro sempre più nazionale».