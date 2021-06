Lucrezia, abbatte il semaforo e si schianta contro un muro. Giovane grave in ospedale

LUCREZIA – Grave incidente nella notte appena trascorsa sulla strada Flaminia. Lo schianto si è consumato a Lucrezia, all’altezza dell’incrocio per Cartoceto.



Un 27enne, al volante di un Audi, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo della vettura ed avrebbe prima divelto il palo del semaforo, poi avrebbe terminato la sua corsa contro il muro di recinsione di un’abitazione privata.



Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Fortunatamente, al momento della carambola, nessuno pedone stava transitando in quel tratto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118. Il giovane nell’impatto ha riportato lesioni serie tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Il 27enne, di origini pugliesi, ma da tempo residente nel fanese, si troverebbe tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.