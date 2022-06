A Lucrezia i funerali di Michele e Giovanni Ascione morti in A14

Il rito funebre verrà celebrato presso la Chiesa di Sant’Apollinare a Lucrezia di Cartoceto. Il tragico doppio decesso ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la Valmetauro

FANO – Verranno celebrati nella giornata di mercoledì 22 giugno i funerali di Michele e Giovanni Ascione, padre e figlio di 57 e 32 anni, che hanno perso la vita nella giornata del 19 giugno sulla A14, all’altezza del Km 184. Ad essere loro fatale una carambola in cui sono rimaste coinvolte in tutto quattro vetture.

Il rito funebre verrà celebrato alle 15.30 presso la Chiesa di Sant’Apollinare a Lucrezia di Cartoceto. Attesa tanta folla: il tragico doppio decesso ha suscitato commozione e cordoglio in tutta la Valmetauro. In questi giorni, anche sui social, si rincorrono i commossi ricordi e le frasi di cordoglio rivolte al padre ed al figlio.

Altre due persone sono rimaste gravemente ferite nella terribile carambola consumatasi in A14: il primo, un operaio che si trovava in macchina con i due deceduti, versa ancora in condizioni critiche anche se il suo quadro clinico sarebbe comunque stazionario. Migliorano invece le condizioni della giovane donna coinvolta che viaggiava su un’altra vettura.