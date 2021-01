Lotteria Italia, premio da 5 milioni vinto a Pesaro

PESARO – Un milionario a Pesaro. Il primo premio della Lotteria Italia 2021 è stato venduto a Pesaro, un biglietto che vale 5 milioni di euro.

Il concorso a premi con estrazione in diretta durante la trasmissione “I soliti ignoti – Il Ritorno” ha consegnato a Pesaro 5 milioni di euro. Era abbinato al biglietto serie E409084, simboleggiato dal Cappello di Sherlock Holmes.



Il secondo premio da 2 milioni va a Prizzi (PA) con il biglietto Serie G162904, il terzo da 1 milione di euro è stato venduto a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma (biglietto A066635). Ad Altavilla Irpina (AV) sono finiti i 500 mila euro del quarto premio (biglietto D114310), mentre Cavarzere (VE) festeggia con il biglietto da 250 mila euro, serie A211417.

Per reclamare i premi dei biglietti vincenti della Lotteria Italia ci sono sei mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei tagliandi nel bollettino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. I vincitori, riporta Agipronews, hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.



Ecco i 25 biglietti vincenti che valgono 50 mila euro: L 361795 (Cammarata, Agrigento), F 031174 (Roma), C 145481 (Teramo), L 488089 (Roma), D 199428 San Lazzaro di Savena (Bologna), F 342799 (Roma), M 228397 (Roma), F 399795 (Genova), L 297508 (Omegna, Verbano-Cusio-Ossola), F 496538 (Messina), B 275673 (Portici, Napoli), G 239632 (Catania), L 433512 (Bologna), A 108977 (San Vendemiano, Treviso), F 145395 (Ales, Oristano), C 378784 (Casoria, Napoli), L 421708 (Roma), E 204241 (Pavia), D 181685 (Bassano del Grappa, Vicenza), L 252078 (Torino), L 353476 (Reggio Emilia), L 295715 (Bisaccia, Avellino), M 119165 (Morro d’Oro, Teramo), A 439501 (Cuneo), D 185616 (Torino).