FANO – «Si farà l’Ospedale tra Pesaro e Fano, è nel nuovo piano sanitario appena approvato». È questa la frase sibillina pronunciata dal candidato del Pd alla presidenza della regione Mangialardi che non è passata di certo inosservata ai più. Una dichiarazione che è stata intesa da diversi come una chiara ammissione su quello che sarà il futuro del nosocomio Santa Croce di Fano.

Un futuro prossimo che non può non preoccupare e che stigmatizza una situazione già in crisi a causa dei gravi tagli e del depotenziamento a cui è andata incontro in questi anni la sanità locale.

Al riguardo ha perfino fatto un passo indietro il sindaco Massimo Seri che tramite una lettera aperta ha chiesto all’attuale governatore delle Marche di rivedere il patto sottoscritto nel 2018. Una presa di posizione ritenuta tardiva e che, a detta delle varie opposizioni, ma anche degli ex amministratori locali, sa tanto di “lacrime di coccodrillo”.

A sottolineare il peso e le conseguenze dell’affermazione di Mangialardi ci ha pensato Davide Delvecchio, Commissario Udc della Provincia di Pesaro e Urbino: «Dopo tante smentite, è arrivato l’annuncio ufficiale della chiusura dell’Ospedale di Fano, da parte del candidato della sinistra alla presidenza della regione Mangialardi. Con buona pace del pd Fanese e della Sinistra alleata, il candidato alla presidenza Mangialardi con il consigliere regionale Pd Biancani ha dichiarato «Si farà l’Ospedale tra Pesaro e Fano, è nel nuovo piano sanitario appena approvato”. In continuità con la politica di tagli alla sanità pubblica in favore di quella privata, attuata dal presidente Ceriscioli, spodestato dallo stesso PD perché ritenuto perdente».

«Ci chiediamo – prosegue Delvecchio – ma dall’Emergenza Covid-19, la Sinistra, non ha imparato niente? Non si rendono conto che il sistema sanitario voluto e applicato dal PD non è più attuabile? I nostri concittadini hanno capito anche attraverso la sofferenza e il disagio generale che la carenza di strutture sanitarie è il vero problema da risolvere – e conclude – Noi diciamo NO alla chiusura dell’Ospedale di Fano, chiediamo che si ripristini Chirurgia H24 che manca nel nostro Ospedale; su questo argomento abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica per il pericolo reale in caso di urgenza che corrono i nostri concittadini. Noi rispettiamo chi vuole aprire cliniche private ma la Regione deve garantire il sistema di Sanità Pubblico e non chiudere la sanità pubblica in favore di quella privata come sta accadendo».