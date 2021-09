L’itinerario della Bellezza di Confcommercio Pesaro presentato ai tour operator esteri

Il direttore Varotti: «Alle fiere di Bergamo e Padova grande apprezzamento per la nostra offerta turistica»

PESARO – L’itinerario della bellezza presentato durante le fiere del turismo di Bergamo e Padova agli stranieri.

Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord ha partecipato nei giorni scorsi (con il Tour Operator Riviera Incoming) alle Fiere del Turismo di Bergamo (Fiera dei territori) e di Padova (Città Unesco – World Heritage Sites) dove è stata rilanciata l’offerta e la proposta turistica dell’Itinerario della Bellezza.

In entrambe le località Confcommercio ha acquisito un proprio stand e partecipato con il proprio Tuoir operator Riviera Incoming ai Workshop con buyers italiani e stranieri.

«La Lombardia è la prima regione italiana di provenienza dei turisti nella nostra provincia e a Bergamo il nostro stand è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori che hanno molto apprezzato l’offerta ed il materiale promozionale preparato da Confcommercio (Itinerario della Bellezza, Itinerario Romantico, Itinerario delle Rocche di Francesco di Giorgio Martini)» spiega il direttore generale di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti.

«A Padova – presenti anche il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini e quello di Urbino Massimo Guidi – le tante presenze internazionali di operatori turistici e agenzie di viaggio, hanno valorizzato l’offerta dell’Itinerario della Bellezza, di Urbino (Patrimonio dell’Umanità Unesco) e Pesaro (Città Creativa Unesco per la musica). Una missione estremamente positiva, contatti importanti ed una ottima promozione per il territorio. La partecipazione alle fiere – oltre al web ed ai social – è indispensabile per la ripartenza del turismo e l’incremento delle presenze».