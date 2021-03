L’itinerario della bellezza pesarese entra nella “Mappa delle Meraviglie”

PESARO – C’è un’Italia da scoprire grazie a una mappa delle meraviglie. Borghi e paesi che restano fuori dai grandi circuiti turistici ma che per il dopo covid saranno sempre più richiesti dai viaggiatori. Luoghi dove prendersi il proprio tempo e i propri spazi.

Ecco allora che Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord ha firmato con il fondatore e Ceo Luigi Alberton, l’accordo di partnership con “Sharryland la mappa delle meraviglie dell’Italia da scoprire”.

Si tratta di una piattaforma social e mobile App, la grande rete nazionale che ha come finalità la valorizzazione del patrimonio culturale diffuso attraverso la creazione partecipata della “Mappa delle meraviglie”, promuovere forme di turismo esperienziale, sostenibile, culturale, di prossimità. Una piattaforma che mette in rete le comunità locali e gli itinerari, le esperienze, le bellezze e le meraviglie per dare voce a tutto il bello che c’è e dare slancio alle economie locali.

Amerigo Varotti con i dirigenti Sharryland

Soddisfatto il direttore Confcommercio Amerigo Varotti: «Promuoverermo sulla piattaforma Sharryland il nostro “Itinerario della bellezza” e collaboreremo per ampliare la rete delle comunità locali, delle esperienze, delle attività turistiche e dei tour operator per rendere “visibili” le tante “meraviglie” del nostro territorio. Il turismo sarà un elemento della ripartenza economica e la provincia di Pesaro Urbino ha tanto da offrire in termini di cultura, paesaggi, enogastronomia e storia».

All’incontro con Varotti e Alberton erano presenti per SHARRYLAND Cristina Leardini (Vice Presidente), Nembo Cassano e Romina Rossi.