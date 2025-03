La lite e poi il malore: è morto Colombo Biagetti, storico tifoso dell’Alma Juventus Fano

FANO – Maledetto destino: Colombo Biagetti scompare insieme alla sua Alma Juventus Fano. Lo storico tifoso, titolare del Bar Berto, noto ritrovo dei supporters granata, viene stroncato da un malore poche ore dopo la definitiva esclusione della sua squadra del cuore e conseguente cancellazione dal mondo del calcio.

La lite al Bar Berto

Il dramma è accaduto tra sabato e domenica, in nottata, con il settantenne Colombo Biagetti, per tutti «Coli», che non era di turno ma che ha dovuto comunque raggiungere il Bar Berto per placare una lite tra suo fratello, Bruno, e un cliente presumibilmente ubriaco. Colombo Biagetti si è precipitato in via Cavour, in cui era già arrivata anche la polizia, ma dopo un ulteriore alterco si è accasciato, vittima di un malore fatale. Non c’è stato nulla da fare. È stata disposta autopsia.

Il pensiero del sindaco

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, esprime il suo ricordo: «Ciao Colombo. Per dieci anni, vivendo in centro, avevo l’abitudine di passare al Bar Berto ogni sera per un caffè d’orzo prima di andare a dormire. Colombo era sempre lì. Uomo di poche parole, ma diretto, franco e senza tanti peli sulla lingua. Un fanese vero. Un uomo buono. Fano perde un volto storico della città. Oggi il cielo è granata». Come lo sono tanti o tutti i clienti che Biagetti accoglieva ogni giorno, tra cui mister Francesco Berretta, attuale viceallenatore del Montecchio Gallo, con un passato da istruttore nel vivaio granata e grande tifoso dell’Alma: «Tutti i lunedì mattina andavo a fare colazione al Bar Berto e puntualmente quando salutavo per andare via il suo saluto era: Ciao Francé e forza Alma sempre».