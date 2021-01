L’Italservice torna subito in campo: visita al San Giuseppe

Appena tornata da Parigi, la squadra di mister Fulvio Colini è partita per la Campania. Match valido per la terza giornata di ritorno di Serie A

PESARO – Neanche il tempo di smaltire le fatiche europee che l’Italservice Pesaro è subito chiamata a rituffarsi in campionato.

Dimenticare Parigi, trovare subito le giuste motivazioni e voltare pagina. Queste le prerogative dei biancorossi che domani – martedì 19 gennaio – faranno visita al Real San Giuseppe.

Match valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A dove Tonidandel e compagni affronteranno un roster ambizioso, arricchito da tanti giocatori di livello.

L’Italservice è tornata in Italia ieri ed oggi è subito ripartita, destinazione Campania. Un tour de force che potrebbe mettere in difficoltà la squadra di mister Fulvio Colini, ma capitan Tonidandel rassicura i propri tifosi: «L’Italservice c’è, combatterà in campionato e in Coppa Italia. Siamo forti, uniti e siamo gli stessi uomini da ormai tre anni. Ci vogliamo bene e lotteremo per tutti gli obiettivi»

Come consuetudine la gara sarà trasmessa in diretta Facebook e YouTube su PMGSport Futsal o, nelle Marche, in televisione su Rossini Tv (canale 633). Kick off ore 16.