L’Italservice Pesaro vince ancora: sbanca Padova con Salas e Marcelinho

Settimo successo in altrettante partite disputate nel girone di ritorno per i biancorossi guidati da Fulvio Colini. La squadra marchigiana resta a un punto di distanza dalla capolista Acqua&Sapone

PADOVA – Fantastica Italservice Pesaro. I biancorossi passano sul campo del Petrarca Padova 1-2 al termine di una gara bellissima.

Di fronte c’era un’avversaria di grande spessore ma i marchigiani hanno centrato comunque il settimo successo in altrettante partite disputate nel girone di ritorno.

Di Salas e Marcelinho i gol vittoria, in mezzo il pareggio di Rafinha. Le reti sono arrivate nella ripresa ma per tutti i quaranta minuti le due formazioni si sono affrontate a viso aperto. Decisivi in più di un’occasione i portieri Miarelli e Bastini.

Con questa affermazione la squadra di mister Fulvio Colini consolida sempre più il secondo posto in Serie A e resta a un punto di distanza dalla capolista Acqua&Sapone.