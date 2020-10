L’Italservice vince e accorcia il gap sulla vetta

Dopo una sconfitta e un pareggio, Pesaro sbanca Pescara. Primo hurrà in stagione per i biancorossi.

PESARO – L’Italservice Pesaro conquista la prima vittoria e risale la classifica: ora la vetta della Serie A è a soli 3 punti. Weekend lungo di Serie A positivo per i biancorossi di Fulvio Colini che in un colpo solo centrano il primo successo e accorciano nettamente sulla prima posizione.

Merito del 6-1 imposto sul campo della Colormax Pescara nell’anticipo concordato della sesta giornata (rinviato a data da destinarsi invece il match della terza contro il Real San Giuseppe, per casi di positività Covid nei campani). C’è molto tango argentino nell’hurrà abruzzese: Cuzzolino e Borruto fissano il 2 a 0 dei pesaresi all’intervallo, Taborda firma lo 0 a 4 che chiude i conti dopo il momentaneo 0-3 di Marcelinho. Nell’ultima parte di gara c’è spazio per le reti di Canal e De Oliveira, oltre al gol della banidera locale firmato Paulinho.

L’Italservice sale così a quota 4 in classifica, nella prima metà di graduatoria. Si avvicina il primo posto, perché il Mantova è stato sconfitto 6 a 4 sul campo della Sandro Abate. A comandare la graduatoria ora c’è la Feldi Eboli con 7 punti che ha espugnato 2 a 1 Catania. Al secondo posto sale l’Acqua&Sapone, che si è imposta 8 a 3 a domicilio della Signor Prestito CMB. Insieme a lei resta ferma Mantova e anche il Came Dosson, che però non ha giocato una delle partite rinviate per casi Covid (contro l’Aniene). Rinviate anche Petrarca Padova-Todis Lido di Ostia (che sabato prossimo ospiterà l’Italservice) e Colormax Pescara-Futsal Genova.