L’Italservice Pesaro supera la Feldi Eboli. Bottino pieno anche per l’Acqua&Sapone

PESARO – Seconda vittoria consecutiva nel 2021 per l’Italservice Pesaro. I biancorossi superano la Feldi Eboli al Pala Nino Pizza 8-3.

Merito di uno scatenato Canal (poker per lui), della doppietta di Cuzzolino e delle reti di Marcelinho e Taborda. Per gli ospiti a segno Chano, due gol per lui, e Caruso.

I biancorossi possono ora pensare all’impegno di sabato prossimo 16 gennaio a Parigi. Ospiti dell’ACCS, Tonidandel e compagni sfideranno mister Velasco e Ricardinho nei sedicesimi di finale di Champions League. Gara secca in cui sarà vietato fallire per provare a continuare a rincorrere il sogno europeo.

In territorio nazionale però la capolista è ancora l’Acqua&Sapone. Gli abruzzesi sbancano Aniene 7-6 e consolidano il primato in classifica. L’Italservice insegue per ora al secondo posto.

Pari e spettacolo tra Sandro Abate Avellino e Came Dosson, termina 5-5 il big match di giornata. La Signor Prestito CMB Matera vince 4-2 sul campo del fanalino di coda CDM Genova.

Altro 5-5 tra Colormax Pescara e Todis Lido di Ostia. Non sono state disputate le sfide, valide per la quindicesima giornata di Serie A, Meta Catania-Mantova e Padova-Real San Giuseppe.