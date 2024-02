L’Italservice Pesaro torna a sorridere con il Ciampino. Nel mirino lo Sporting Sala Consilina

PESARO – L’Italservice torna a sorridere e soprattutto torna a vincere dopo un mese esatto dall’ultima volta. Con lo Sporting Ciampino è stata una vera e propria dimostrazione di forza dei ragazzi di mister Fausto Scarpitti che si sono imposti 9 a 2 contro una formazione ricca di giovani. L’inizio è sprint. Barichello mette tutto in discesa per il Pesaro che chiude la prima frazione sul risultato di 5 a 0. La ripresa segue di pari passo l’andamento del primo tempo. Serve infatti poco all’Italservice per allungare con Juan Fran, e a D’Ambrosio per mettere a referto il suo primo gol in Serie A. Il Ciampino prova a reagire con Fatiguso e Palmegiani ma la tripletta di Barichello, seguita dalla doppietta di Caruso, spengono ogni tipo di speranza agli ospiti. Nove reti dunque per il Pesaro (mai così tante in questa stagione in una singola partita) che permettono ai biancorossi di raggiungere quota 33 punti e di tornare sul vagone dei playoff scudetto in ottava posizione.

Archiviata la vittoria, è già tempo di rimettersi al lavoro per i biancorossi. Il calendario fittissimo di impegni dell’Italservice continua. Dopodomani è di nuovo campionato, il 23esimo turno per essere precisi. I biancorossi saranno chiamati a dare continuità di prestazione nel difficile campo dello Sporting Sala Consilina. I neroverdi hanno infatti raccolto 18 dei 31 punti in classifica collezionando 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, tra le mura amiche. Uno scontro a tutti gli effetti playoff dunque tra la decima forza del campionato e il Pesaro, ottava. A separarle sono solo due punti con in mezzo la Came Treviso. A otto turni dal termine della regular season, il peso specifico di questa partita aumenta notevolmente. L’appuntamento è fissato alle 20.30 al PalaMeridionale.

Tabellino ITALSERVICE PESARO-CIAMPINO FUTSAL 9-2 (5-0 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Luberto, Caruso, Barichello, Tonidandel, Schiochet, Putano, Vavà, Belloni, Juan Fran, Mohabz, D’Ambrosio, Berkane. All. Scarpitti

CIAMPINO FUTSAL: De Filippis, Peitaco, Freddy Santos, Sandro, Ferretti, Casassa, Messina, Gentili, Lopez, Fatiguso, Folco. All. Davide

MARCATORI: 2’35” p.t. Barichello (I), 3’47” Caruso (I), 7’34” Mohabz (I), 10’11” Caruso (I), 11’27” Mohabz (I), 2’36” s.t. Juan Fran (I), 4’46” D’Ambrosio (I), 5’31” Fatiguso (C), 13’10” Palmegiani (C), 15’04’’ Caruso (I), 17’05” Barichello (I)

AMMONITI: De Filippis (C), Freddy Santos (C)

ARBITRI: Nicola Lacrimini (Città di Castello), Stefanio Candria (Teramo) CRONO: Alessandro Cannizzaro (Ravenna)