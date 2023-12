L’Italservice passa sul campo del Cosenza: 2-0 e seconda vittoria di fila

COSENZA – Tanta solidità e concretezza per l’Italservice Pesaro. Nella tana del Pirossigeno Cosenza i biancorossi vincono 2-0 nell’undicesimo turno di Serie A di Calcio a 5. La squadra di mister Fausto Scarpitti conquista il secondo successo consecutivo, il quinto risultato utile di fila, ed aggancia il quarto posto della classifica a quota 18 punti insieme a Genzano, Napoli e Sandro Abate.

Nella prima frazione di gioco regna l’equilibrio. Le occasioni migliori capitano al Cosenza, ma Putano non si fa superare e anche grazie ad un paio di suoi interventi si arriva all’intervallo a reti inviolate. L’Italservice rientra dagli spogliatoi con un altro piglio, aumenta d’intensità e prende in mano l’incontro.

Al 5′ infatti capitan Toninandel, su transizione offensiva, calcia all’angolino battendo l’estremo difensore avversario. E’ 1-0 per i pesaresi. Quattro minuti più tardi Canal sfrutta l’assist di Andrè Ferreira e raddoppia. Nel finale il Cosenza prova a rientrare in partita, ma i rossiniani mostrano tutta la loro solidità difensiva respingendo i tentativi avversari. Finisce 2-0 per l’Italservice che esulta.

Altri tre punti in tasca per il club guidato da Scarpitti che manda un messaggio alle altre pretendenti: i biancorossi ci sono e daranno del filo da torcere a chiunque. Venerdì al PalaMegabox arriva il Mantova, un’altra sfida che l’Italservice vuole portarsi a casa.

Tabellino PIROSSIGENO COSENZA – ITALSERVICE PESARO 0-2 (0-0 p.t.)

PIROSSIGENO COSENZA: Del Ferraro, Poti, Grandinetti, Bavaresco, Petry, Cantisani, Lambre, Adornato, Fanelli, Pagliuso, Iaria, Felipinho. All. Tuoto

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Belloni, Andre Ferreira, De Oliveira, Luberto, Vavà, Dener, Pires, Canal, Della Costanza, D’Ambrosio. All. Scarpitti

MARCATORI: 5’28” s.t. Tonidandel (I), 9’28” Canal (I)