Il Liceo “Nolfi Apolloni” e Passaggi Festival: questo matrimonio ‘s’ha da fare’

FANO – Un matrimonio che indubbiamente ‘s’ha da fare’. Stiamo parlando della collaborazione tra Passaggi Festival e il Liceo “Nolfi Apolloni” di Fano, che da quest’anno diventa Scuola Partner dell’evento dedicato alla saggistica, in programma nella città adriatica dal 21 al 25 giugno.

Una decisione, quella di formalizzare la collaborazione tra i due enti, nata con l’intento di rafforzare i rapporti anche in vista di altri possibili scenari futuri e che si fonda su un progetto comune portato avanti da alcuni anni: quello dei PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza Scuola/Lavoro).

Si tratta di un’iniziativa che arricchisce Passaggi della presenza di decine di studenti che vanno a ricoprire attività fondamentali per il festival. Il percorso di stage PCTO, infatti, rappresenta una metodologia didattica integrata alla formazione scolastica, che permette agli studenti di consolidare ed utilizzare conoscenze e abilità curriculari, attraverso esperienze formative – come quella dell’organizzazione di un grande evento – che possano avvicinarli al mondo del lavoro e far loro acquisire competenze trasversali, utili in più contesti.

Quest’anno è prevista la possibilità di stage per trentatré studenti – delle classi terze e quarte, indirizzo Classico, Linguistico, Artistico, Scienze Umane, Economico Sociale – che a giugno, in occasione del festival, saranno impegnati nell’organizzazione e a supporto delle attività programmate. Il progetto consente ai ragazzi di scegliere fra nove tipologie di percorso, riferibili alle seguenti aree: redazione web, ufficio stampa, social media team, regia video, fotoreporter, segreteria di direzione, laboratori, logistica e presentazione eventi. Un itinerario formativo precederà ciascun percorso, attraverso una serie di incontri che si svolgeranno a partire dal mese di maggio fino a giugno. Durante le ore di formazione e di svolgimento delle attività in sede di festival, a sostegno degli studenti ci saranno tre differenti tutor.

«Negli anni precedenti abbiamo già sperimentato una presenza densa e qualificata dei nostri studenti nell’organizzazione del festival – afferma Samuele Giombi, dirigente scolastico del Liceo ‘Nolfi Apolloni’ – esperienza che si è rivelata qualificante anche per noi. Adesso facciamo un passaggio ulteriore, istituzionalizzando e formalizzando questa collaborazione. Si tratta di un’esperienza pienamente coerente con il profilo educativo del nostro istituto: gli studenti sono inseriti, con varie competenze, negli ambiti della cultura, della letteratura e dell’arte, che possono costituire settori interessanti anche per le loro professioni future».

Un modo coerente di realizzare l’effettiva possibilità, per i ragazzi, di avvicinarsi al mondo del lavoro: «Gli studenti partecipano in una forma varia, chi nell’ufficio stampa, chi come fotoreporter, chi come accompagnatore degli ospiti del festival, chi come traduttore di alcune relazioni. Parliamo di percorsi – conclude Giombi – culturalmente rilevanti e assolutamente affini agli ambiti di studio dell’istituto».

Aggiunge il direttore di Passaggi, Giovanni Belfiori: «Questa collaborazione dà senso ulteriore a Passaggi Festival: non solo grandi autori, ma anche tanti studenti che arricchiscono le proprie competenze e al tempo stesso ci donano entusiasmo, passione, voglia di imparare. Quando qualcuno di loro ti dice che Passaggi è stata una delle più belle esperienze che ha fatto, in quel momento sento di aver fatto qualcosa di buono e questo mi gratifica e riempie di soddisfazione».