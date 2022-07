Legno e arredo, l’alta formazione all’Its del Cosmob come trampolino per il mercato globale

PESARO – L’Istruzione Tecnica Superiore del Legno-Arredo come trampolino per l’Europa.

Nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio si è svolta nei laboratori di Cosmob la “Learners Mobility”, un’attività di formazione specialistica sul tema della digitalizzazione per l’arredo realizzata nell’ambito del progetto Europeo Woodigital a valere sul programma Erasmus+.

Complessivamente, sono stati coinvolti 24 studenti e 10 insegnanti provenienti da centri di formazione professionale e superiore di 5 paesi europei (Francia, Irlanda, Spagna, Ungheria e ovviamente Italia), per un totale di dieci giorni dedicati all’esplorazione della filiera del legno e del mobile, con un focus specifico sulle nuove e innovative tecnologie 4.0. Una prima fase di formazione, infatti, si era già tenuta la settimana scorsa in Lombardia sotto il coordinamento di FLA (FederlegnoArredo, n.d.r.), per poi proseguire a Pesaro dove si sono susseguite sessioni formative, attività pratiche e visite ad aziende, grazie alle quali è stato possibile comprendere concretamente come il “Made in Italy” rappresenti un differenziale competitivo per l’arredamento sul mercato globale.

«L’attività, che ha avuto quindi una connotazione fortemente internazionale, è da intendersi anche come coronamento del percorso di studi intrapreso grazie all’ITS Legno-Arredo: oltre infatti a trattare ancor più approfonditamente le medesime tematiche (su tutte digitalizzazione ed ecosostenibilità dell’arredo), tra gli studenti italiani figurano alcuni degli iscritti del già menzionato corso, che offre pertanto la possibilità ai propri studenti di maturare esperienze internazionali specifiche sul settore – spiegano – In quest’ottica, per il biennio 2023-2024, sono già in programma attività simili all’estero che, sul fronte italiano, vedranno coinvolti anche in questo caso gli iscritti all’ITS».

A questo proposito, si è espressa anche Chiara Terraneo, Responsabile Sviluppo Progetti per FLA e presente di persona a Pesaro durante la mobilità: «Azioni come la Learners Mobility sono occasioni uniche per studenti, docenti ed imprese per toccare con mano le evoluzioni del settore, il tutto in un’ottica internazionale; nei prossimi anni proseguirà la collaborazione tra COSMOB e FLA per far sì che attività di questo tipo siano sempre più strutturate e frequenti».