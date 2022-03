Lega Pesaro: «Suolo pubblico gratuito per la stagione estiva, lo chiederemo alla giunta»

I consiglieri d'opposizione presentano una interrogazione: «Dare un ulteriore impulso all'economia e per favorire il turismo»

PESARO – Suolo pubblico gratuito anche per l’imminente stagione estiva per aiutare le imprese a ripartire limitando l’aggravio dei costi di gestione. Lo chiede il gruppo consiliare della Lega alla giunta comunale di Pesaro annunciando di aver presentato un’interrogazione ad hoc a firma dei consiglieri Giovanni Dallasta, Andrea Marchionni, Dario Andreolli, Roberto Biagiotti e Francesco Totaro.

«Invitiamo la giunta comunale a prendere subito questa decisione e a prorogare l’esonero dal pagamento del canone unico attualmente limitato al 31 marzo. Presenteremo un’interrogazione alla giunta. Riteniamo necessario dare un ulteriore impulso all’economia cittadina, in particolar modo aiutando i pubblici esercizi che hanno vissuto due anni veramente difficili a causa della pandemia. Non basta la fine delle restrizioni connesse allo stato di emergenza prevista per il 31 marzo – spiegano i consiglieri leghisti – Chiediamo all’amministrazione comunale di rinnovare la concessione gratuita di suolo pubblico a bar e ristoranti, gelaterie e a tutti i pubblici esercizi che lo richiederanno prorogando l’esonero dal pagamento del canone unico oltre la fine dello stato di emergenza.

Dopo un inverno molto complicato e con alcune nubi all’orizzonte sulle presenze turistiche, è necessario dare un aiuto concreto alle attività economiche locali, profondamente segnate da una crisi socio-economica che sta gravando su famiglie ed imprese e sta contraendo i consumi. Siamo certi che Comune di Pesaro vorrà accogliere questa nostra proposta come parte integrante di quell’azione di rilancio della città che passa anche per la recente designazione a capitale della Cultura».