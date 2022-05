Lega e Fi Pesaro: «La panoramica Adriatica usata come pista per moto e auto, servono più controlli e autovelox»

PESARO – I consiglieri comunali Dario Andreolli, Roberto Biagiotti (Lega) e Michele Redaelli (Forza Italia) chiedono maggiori controlli di velocità lungo la Strada Panoramica Adriatica e annunciano di aver protocollato una interrogazione in consiglio comunale e in consiglio provinciale per chiedere spiegazioni sul mancato funzionamento di alcuni rilevatori di velocità.



«Occorre rafforzare i controlli di velocità sulla Panoramica. I residenti da tempo richiedono una percorribilità in maggiore sicurezza di tutta la Panoramica, soprattutto in ingresso ai centri abitati fra Santa Marina Alta e Fiorenzuola. Ci risulta che molti rilevatori di velocità posti negli scorsi anni non siano attualmente funzionanti a causa della rottura del vetro frontale. Abbiamo presentato una interrogazione in consiglio comunale ed in consiglio provinciale per chiedere spiegazioni».

Da sinistra i consiglieri Biagiotti, Redaelli e Andreolli

Per i consiglieri «Purtroppo la Panoramica viene utilizzata da qualcuno come una pista per auto e motociclette che viaggiano a forte velocità creando situazioni di pericolo, sia per chi la percorre, sia per i residenti. Per cercare di scoraggiare questo fenomeno e rallentare il traffico a velocità sostenuta, in particolar modo dalle moto, l’Amministrazione provinciale ha lanciato lo scorso anno la sperimentazione del controllo della velocità tramite “Autovelox” che si è tenuta per i mesi di agosto e settembre. Riteniamo sia necessario intervenire il prima possibile per rafforzare i controlli e per incrementare la sicurezza della strada. Con l’interrogazione chiediamo di conoscere quali sono stati gli esiti della sperimentazione avvenuta e quali azioni intende intraprendere il Comune di Pesaro per limitare la velocità dei veicoli lungo la Strada Panoramica Adriatica e se è vero che gli “Autovelox” posti lungo la Panoramica del San Bartolo non sono funzionanti e se si intende procedere alla sistemazione degli stessi. Ci aspettiamo risposte chiare e puntuali perché la sicurezza non può più attendere».