Lavori sul Foglia contro le esondazioni e contratto di fiume

PESARO – Al via i lavori di sistemazione idraulica del fiume Foglia con un intervento che interessa gli argini e l’alveo, nel tratto da Selva Grossa fino a valle del viadotto dell’A14, nel Comune di Pesaro.

Un intervento per un importo complessivo di 414.000 euro che prevede la manutenzione straordinaria di argini esistenti, danneggiati a causa dell’azione della corrente fluviale del fiume Foglia, oltre a movimentazione in alveo di sedimenti fluviali al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque anche attraverso l’eliminazione della vegetazione ostacolante.



«C’è una forte volontà dell’amministrazione regionale – ha rimarcato l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi – di fare opera di prevenzione delle situazioni a rischio nelle nostre aste fluviali, nelle coste marine e nei casi di dissesto nella fascia collinare. Abbiamo, infatti, messo a bilancio triennale 42 milioni di euro, di cui 21 milioni già disponibili fin dalla prima annualità, su questa materia per canalizzare un flusso di risorse non tanto e non solo per la sistemazione ma soprattutto per la prevenzione del rischio. Salutiamo con soddisfazione questo intervento che si avvia da domani sul fiume Foglia perché era atteso e necessario per prevenire le esondazioni e recuperare lo stato di noncuranza e il degrado in cui versa».



I lavori rientrano nel Piano nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale – Piano Stralcio 2019 e sono attuati dall’Ufficio Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino della Regione Marche, individuato come Ente attuatore dal Commissario straordinario delegato per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.



L’Ufficio regionale ha redatto tutte le fasi progettuali, la fase di appalto assieme alla SUAM e dirigerà i lavori da eseguire da parte di una ditta di Servigliano (FM), la Eurobuilding S.p.A.

Soddisfazione espressa anche dal consigliere regionale pesarese Andrea Biancani che parla quindi della firma sul Contratto di Fiume.

«Si tratta di un vero patto, un piano d’azione dopo 4 anni di lavoro con incontri periodici con i sindaci, i tecnici e le tante realtà associative che hanno sottoscritto e contribuito a scrivere questo progetto, strategico per l’intera vallata del Foglia – spiega Biancani – Gli obiettivi principali individuati prevedono progetti e azioni per la messa in sicurezza del fiume; la depurazione; la realizzazione di un percorso ciclo pedonale; la valorizzazione dell’agricoltura; la valorizzazione storico-culturale e paesaggistica. In questi anni, per conto della Regione, insieme al Sindaco di Vallefoglia Ucchielli, ho coordinato la cabina di regia e l’assemblea del Contratto di Fiume Foglia. Un progetto di partecipazione attiva, concreta, che ha coinvolto decine di soggetti pubblici e privati».