Lavori all’ex manicomio Pesaro, Tocca El Mur: «Vogliamo essere coinvolti per gli spazi culturali e il giardino»

PESARO – Recupero dell’ex manicomio San Benedetto, il gruppo “Tocca El Mur” chiede un’assemblea pubblica per conoscere i dettagli dei lavori stimati in 16 milioni di euro e avanzare proposte.

«La notizia dell’avvio del cantiere per il recupero di una prima parte dell’ex Ospedale psichiatrico San Benedetto di Pesaro non può che essere accolta con soddisfazione. Si tratta di un progetto che avrà un forte impatto sull’area e che merita una illustrazione pubblica dettagliata del progetto esecutivo, per la sua comprensione ed eventualmente per la correzione in corso d’opera di alcuni dettagli che possano migliorare la fruibilità cittadina degli spazi pubblici e per la definizione condivisa delle funzioni degli stessi. Per esempio la permeabilità dei corridoi sarebbe necessaria per raggiungere la parte dei furiosi e delle furiose dove troverebbe degna collocazione il Museo alle stufe. Seguiremo le varie fasi della realizzazione del progetto e, come già fatto in passato, chiediamo ancora una volta di essere resi partecipi».



Tocca El Mur prosegue: «Questi 15 mesi di lavoro, da monitorare quotidianamente ad opera degli uffici comunali (e ci auguriamo che siano sufficienti, pena il rischio di perdita dei finanziamenti oltreché di tutte le conseguenze di un cantiere non portato a termine), riteniamo debbano essere spesi con grande determinazione da Comune -– nel ruolo di soggetto titolare delle politiche urbanistiche e proprietario di un terzo del complesso unitario e unico – e Regione – proprietaria del resto del complesso – per la messa in sicurezza delle coperture e del resto dell’edificio che scongiuri altri crolli e per la redazione di un progetto unitario, condiviso fra Enti e con i cittadini, che restituisca l’intero complesso del San Benedetto alla città.

Non ci sembra ridondante ricordare il valore storico e le potenzialità dell’intero complesso, fatto del grande edificio, delle sue corti, del giardino storico; così come ci sembra utile ricordare anche in questa circostanza il legame che va reso possibile e fruibile con il San Giovanni, gli Orti Giulii, Porta Rimini e Via Belvedere, cosa peraltro inserita come obiettivo del progetto PINQUA.

Da ultimo chiediamo un intervento di manutenzione e la fruibilità, fin da ora, del giardino, che va mantenuto a giardino e non certo trasformato in parcheggio. Chiediamo e aspettiamo fiduciosi una convocazione per illustrare meglio le proposte appena abbozzate».