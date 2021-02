L’Aurora Fano vuole fare la storia: è già corsa campionato 2021

FANO – Dopo la strepitosa stagione 2020 culminata con il quinto posto nazionale, le ginnaste dell’Aurora Fano di serie A1 si stanno preparando scupolosamente alle sfide che il nuovo anno riserverà loro.

Il campionato nazionale 2021, salvo rinvii o cambiamenti correlati all’emergenza pandemica , è oramai alle porte: la corsa allo scudetto scatterà infatti nel weekend del 20 e 21 febbraio a Napoli. Dopo la prova inaugurale al PalaVesuvio, ci si ridarà appuntamento il 6 e 7 marzo per la tappa del PalaBancoDesio di Desio (MB), mentre la terza ed ultima gara è in calendario per il 20 e 21 marzo al PalaGuerrieri di Fabriano (AN).

Le prime sei classificate della regular season si qualificheranno quindi per la Final Six, in agenda il 24 aprile a Torino. Le avversarie delle giovani ginnaste del plurititolato sodalizio fanese, diretto dalla team manager della nazionale azzurra Paola Porfiri, saranno: Ginnastica Fabriano le (detentrice del tricolore 2020), Udinese, Raffaello Motto Viareggio, Armonia d’Abruzzo Chieti, San Giorgio 79 Desio (MB), Società Ginnastica Terranuova Bracciolini (AR), Eurogymnica Torino, Ritmica Iris Giovinazzo (BA), Milanese Forza E Coraggio Milano, Olimpia Senago (MI) e Polimnia Romana Roma.

Della formazione dell’Aurora, reduce dal brillante quinto posto dello scorso anno, fanno parte Giulia Dellafelice (2005), Camilla De Luca (2004), Nicole Tammaro (2006), Giulia Sanchioni (2005) ed Alexia Gorina (2004), allenate con la solita passione e professionalità da Letizia Rossi, Nani Londaridze ed Ottavia Proverbio.