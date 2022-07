Da giovedì 14 la domenica 17 luglio torna uno degli eventi più sentiti dai fanesi. Lucarelli: «Grande impegno per portare in scena manifestazioni così complesse»

L’attesa è finita, torna la Fanum Fortunae, edizione 2022. Sfilate, cultura, sfide, feste e fazioni in un centro storico allestito a tema. L’evento, che è organizzato dall’amministrazione comunale e dalla Proloco di Fano, sarà protagonista per quattro giornate: a partire da giovedì 14 luglio, per concludersi domenica 17 luglio.

La zona Pincio verrà trasformata in una grande arena di sabbia dove si svolgeranno la maggior parte delle competizioni tra le varie fazioni e ovviamente l’attesissima sfilata e corsa delle bighe.

«La Fano dei Cesari è tra le manifestazioni più sentite all’interno della programmazione estiva, sia dai cittadini turisti. Grazie alla collaborazione con la Proloco, è stato possibile pensare ed ideare un’edizione completa, ricca e coinvolgente per grandi e bambini. Serve un grande impegno per portare in scena manifestazioni così complesse ma questo è stato possibile grazie anche alla grande collaborazione di tutte le associazioni che collaborano all’organizzazione dell’evento» rimarca l’assessore al turismo Etienn Lucarelli.



La presentazione dell’evento

Continua l’assessore: «Durante questi giorni la città si riempirà di accampamenti e didattiche che prenderanno vita ogni giorno a partire dalle 18:00, grazie alla collaborazione di 250 rievocatori storici provenienti da tutta Italia, rappresentando al meglio lo spirito della Fano dei Cesari e la Fanum Fortunae».

Giovedì 14 luglio ci sarà l’inaugurazione e l’apertura degli accampamenti al Pincio, a cura del gruppo storico Simmachia Ellenon, mentre nell’aria san Michele verranno aperte le ricostruzioni realizzate a cura della Colonia Ivlia Fanestris di Fano. Alle ore 21:00 il sindaco e le vestali accenderanno il fuoco della Fano dei Cesari, e successivamente presenteranno uno spettacolo con il fuoco a cura di Toi Ahi Eventi.

Fanum Fortunae – Fano dei Cesari

Venerdì 15 luglio sarà la giornata dedicata ai bambini con la “Fano dei Cesarini”, all’insegna degli spettacoli ed una serie di attività dedicate ai ragazzi come la Corsa delle Bighette che avrà luogo alle ore 20:00. La “Fano dei Cesarini” segue il progetto “Fano a misura di bambino”, dove i bambini avranno la possibilità di giocare ed imparare la storia romana divisi per fazioni. Finiti i giochi ci sarà una cena dedicata alle famiglie, grazie all’apertura del Thermopolium, ossia gli stand enogastronomici, e poi un grande spettacolo dedicato ai bambini a cura dell’Accademia dello Spettacolo.

Fanum Fortunae – Fano dei Cesari

Sabato 16 luglio si entra nel vivo con la giornata dedicata alle fazioni, le quali a partire dalle ore 19:00 insceneranno i “Ludi Fortunae”, spettacoli ed esibizioni che rappresentano al meglio il tema dell’edizione 2022: “I popoli conquistati”. Grande suggestione per Bacchanalia, la festa delle fazioni che coinvolgerà tutta la città con musica e divertimento a partire dalle pre 20:30. La serata di sabato continuerà con i combattimenti e le battaglia sceniche a cura di Epika, fino ad arrivare alla rappresentazione dello spettacolo: “Tra rito e mito – di…pendiamo da un filo”, a cura dell’Associazione Colonia Ivlia Fanestris. Dal Pincio, a tutto il centro, fino ad arrivare alla zona mare, nei vari locali, avranno luogo eventi a tema per i giovani, con serate culturali a tema e spettacoli, dando vita alla Notte degli Dei.

Domenica 17 luglio, in “Pompa Magna”, vedrà protagoniste le quattro fazioni con la sfilata (partenza fazioni ore 19,30) che, come da tradizione, sfileranno nell’anello del Pincio (ore 20) dove avrà luogo anche l’attesissima corsa delle bighe (ore 21,30).

Programma completo su www.fanumfortunae.eu