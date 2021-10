Larson è in cerca della miglior condizione fisica per essere la vera guida della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

PESARO – Arrivato a stagione iniziata per sostituire il playmaker brasiliano Caio Pacheco, Tyler Larson non ha ancora impressionato nella maniera migliore il pubblico pesarese dopo alcune prestazioni altalenanti e non sempre al limite della sufficienza. Il play americano però ha ribadito di come stia lavorando duro per recuperare il tempo perso non avendo partecipato al ritiro e nemmeno al precampionato.

«Ho lavorato duramente in estate individualmente ma non è mai la stessa cosa rispetto ad essere in gruppo e giocare amichevoli, ed è per questo che ci vorrà ancora un pò di tempo per essere al 100% della forma fisica – ha detto Larson alla vigilia della sfida contro Trento – ora poi c’è stato il cambio di allenatore (da Petrovic a Banchi) ed è la prima volta per me in carriera in cui cambia il coach a stagione in corso».

Parole positive per Banchi arrivato da una decina di giorni. «Banchi è molto intenso ed ha una visione chiara di ciò che vuole dalla sua squadra e di come raggiungerla. Sono molto entusiasta di lavorare con lui, perché sa davvero come ottenere il massimo dai suoi giocatori ogni giorno».