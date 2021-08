Landini a Pesaro: «Non strizziamo l’occhio ai no vax, il Governo decida sull’obbligo vaccinale»

Il leader della Cgil alla festa Pd Pesaro: «Green pass per le mense? Provvedimento sbagliato e divisivo. Non spetta al sindacato obbligare al vaccino i lavoratori»

PESARO – Obbligo vaccinale, green pass e sicurezza sul lavoro. Ecco i temi su cui il leader della Cgil nazionale Maurizio Landini è intervenuto alla Festa Pd Pesaro.

Il lavoro ai tempi del Covid era il titolo dell’incontro di giovedì sera a Pesaro, alla festa dell’Unità, con Maurizio Landini, segretario generale nazionale della Cgil, intervistato dal direttore del tg2 Gennaro Sangiuliano.

L’intervista inizia con una domanda sulla drammatica situazione in Afghanistan poche ore dopo l’attentato all’aeroporto di Kabul. Landini ribadisce che il concetto di esportazione della democrazia è stata un fallimento ormai sotto gli occhi di tutto il mondo. E per quanto riguarda i profughi auspica l’aperura di corridoi umanitari e che l’Europa si assuma le proprie responsabilità.

“Responsabilità” è la parola chiave della serata che tocca il tema molto dibattuto del green pass, dei vaccini e del lavoro. La posizione della Cgil è nota e Landini respinge ogni accusa di “strizzare l’occhio ai “no vax”. «Noi ci stiamo battendo fin dall’inizio affinché le persone si vaccinino; abbiamo fatto una campagna di informazione straordinaria.

Non è nostro compito obbligare i dipendenti a vaccinarsi, tocca al Governo e al Parlamento la responsabilità di fare una legge che introduca l’obbligo vaccinale. E’ un compito che spetta a loro, lo prevede la Costituzione, dal momento che siamo ancora in stato di emergenza. Chiediamo però che ognuno faccia la sua parte e, sul provvedimento in merito alle mense aziendali, paragonare una mensa aziendale a un ristorante significa non capire cosa sia una mensa e come funzioni. I lavoratori hanno diritto alla mensa e grazie ai protocolli, negli ultimi mesi, sono state messe in sicurezza.

È un provvedimento sbagliato perché divisivo, e da un certo punto di vista, è il momento di arrivare anche ai tamponi gratuiti. Il green pass è uno strumento surrettizio, non è soltanto a disposizione di chi è vaccinato, è il momento che la politica introduca l’obbligo».

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

«Le morti sul lavoro stanno diventando una strage – ha spiegato Landini – Nonostante la tecnologia, sul lavoro si continua a morire come trenta o quarant’anni fa. Abbiamo sottoposto al Governo questo tema con precise richieste: non considerare la salute e la sicurezza come un costo ma come un investimento e chiesto risorse per rafforzare i controlli, aumentare il numero di ispettori e introdurre una patente a punti per le aziende che rispettano i protocolli di sicurezza e per denunciare quelle imprese che invece non lo fanno. Su questo tema abbiamo chiesto un incontro al presidente del Consiglio e al Governo perché si passi dalle parole ai fatti».

Mancato rifinanziamento del fondo Inps per la quarantena

Sulla circolare dell’Inps che stabilisce di non considerare più la quarantena come malattia e la proposta di Fratelli d’Italia di reperire i soldi dal reddito di cittadinanza, Landini è categorico: «No, il reddito di cittadinanza va mantenuto ed è ora di smettere di incrementare la guerra tra poveri. Il Rdc è uno strumento che va mantenuto perché significa aiutare chi si trova in difficoltà e in condizione di povertà. I soldi li trovino. Si possono diminuire le spese per le armi, combattere l’evasione fiscale.

È una follia che chi è costretto a rimanere in casa per la quarantena sia lasciato senza retribuzione. Le risorse si trovino dove ci sono ed è ora di fermar questa assurda competizione tra chi per vivere ha bisogno di lavorare e chi si trova in difficoltà, colpendoli due volte».

Maurizio Landini ribadisce l’importanza degli investimenti per l’occupazione e la crescita. «Basta distribuire soldi a pioggia, è necessario investire su progetti che creano sviluppo e lavoro».

Maurizio Landini ha inoltre ricordato l’importanza della formazione permanente dei lavoratori e in generale. La conoscenza è indispensabile e deve essere alla portata di tutti.