Nei guai un 51enne. Altri due giovani sono stati denunciati per aver asportato dal supermercato merce per un valore di circa 200 euro

FANO – Ladro in azione all’interno del Fanocenter. Un 51enne del luogo è stato denunciato dai Carabinieri di Fano per aver asportato dalla vetrina di un negozio di telefonia, sito all’interno dell’ipermercato, un iphone 12 del valore di oltre 1000 euro. L’uomo, accortosi di essere stato scoperto, ha cercato un’improbabile fuga a bordo della sua vettura.

Gli immediati accertamenti, svolti anche grazie all’impianto di videosorveglianza, hanno permesso di risalire al modello dell’auto, una golf bianca, e all’intestatario del mezzo, coincidente quanto a descrizione con l’autore del furto. A seguito della perquisizione della sua abitazione, dove l’uomo è stato rintracciato dai militari poco dopo i fatti, è stato rinvenuto il telefono subito restituito al negozio. Il 51enne dovrà rispondere di furto aggravato.



Altri due giovani, un italiano ed un extracomunitario neo-maggiorenni, sono stati denunciati per aver asportato dal supermercato Spazio Conad merce per un valore di circa 200 euro, restituita una volta sorpresi sul fatto. Anche qui la visione delle immagini ha permesso di verificare come i due occultassero la merce per poi pagare alle casse solo alcuni degli articoli prelevati.