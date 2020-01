Novilara, ladri tentano il colpo nella villa dell’ex premier Forlani

PESARO – Furti in villa, l’obiettivo era la casa dell’ex politico.

È stato uno degli uomini simbolo della politica della fine degli anni ’80 e gli inizi del ’90. Con la Democrazia cristiana, Arnaldo Forlani, era riuscito ad arrivare ad essere ministro e premier.

Legato al territorio pesarese, amava passare il tempo libero nella villa di via Angelo Custode a Novilara. E proprio qui i ladri hanno provato a entrare nella sua proprietà mercoledì pomeriggio (29 gennaio).

L’effrazione è stata denunciata alla Polizia dalla custode della villa. I ladri hanno quindi forzato il cancello in ferro e sono entrati all’interno del parco antistante la villa. Da qui sono andati nella casa del custode e l’hanno forzata. Secondo le prime ricostruzioni non sono riusciti a portare via nulla. Il furto è stato comunque segnalato alla Volante della polizia che ha ricevuto la denuncia e avviato le indagini del caso.

Ville che diventano obiettivi sensibili per i ladri, così come il colpo messo a segno in strada dei Castagni mercoledì all’ora di pranzo. Il proprietario di casa aveva visto tre uomini con accento dell’Est Europa vicino alla villetta bifamiliare. Poi sono scappati ai cento all’ora. Dopo la formalizzazione della denuncia, è stato quantificato il bottino. Si parla di almeno 40 mila euro trafugati tra gioielli e contanti.