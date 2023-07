Ladri in azione nell’hinterland pesarese: svaligiata la casa del sindaco di Fratte Rosa

FRATTE ROSA – Ladri imperversano nell’hinterland pesarese. Nelle ultime settimane blitz o tentativi di intrusione sono stati segnalati a Terre Roveresche e Colli al Metauro. Il canovaccio è ben noto: i balordi, dopo aver attenzionato le loro vittime e studiato movimenti ed abitudini, entrano in azione quando la casa rimane incustodita.



Soprattutto in estate, complice la bella stagione, le occasioni per trascorrere dei momenti lieti all’aperto non mancano. Il grande caldo poi di queste settimane spesso fa sì che vengano lasciate aperte o socchiuse finestre: una situazione ottimale per i topi d’appartamento che puntano a preziosi e contanti.



L’ultimo a fare i conti con i ladri è stato il primo cittadino di Fratte Rosa Alessandro Avaltroni che, mentre si trovava impegnato in una seduta del consiglio comunale, si è visto svaligiare la casa. Al ritorno l’amara scoperta: la casa a soqquadro e diversi ammanchi. Stessa cosa per i vicini di casa, anch’essi visitati dai ladri. Ai derubati non è rimasto che denunciare alle autorità l’accaduto. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che, grazie anche alla presenza di telecamere, stanno cercando di risalire agli autori dei blitz.