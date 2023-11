MONTE PORZIO – Ladri scatenati nella vallata del Cesano. Diverse le segnalazioni e le denunce in questi ultimi giorni. L’episodio più inquietane riguarda una famiglia di Castelvecchio: i ladri si sarebbero introdotti mentre gli occupanti dormivano e avrebbero trafugato soldi, preziosi e un’autovettura, una Kia Stonic.



Al momento del blitz in casa erano presenti marito, moglie e figlio di 20 anni. Nella stessa notte, i ladri avrebbero visitato altre due case e furti analoghi sarebbero stati messi a segno anche nel corso del weekend a San Lorenzo in Campo, Mondavio e Mondolfo.



L’attenzione al riguardo nelle varie comunità è alta, tanto da far nascere appositi gruppi whatsapp per informare in tempo reale della presenza di auto o persone ritenute sospette. Non è da escludere che dietro i furti ci siano gli stessi autori. Sui colpi indagano i carabinieri.