Ladri scatenati a Mondolfo, furti a raffica: almeno 8 blitz

MONDOLFO – Ladri scatenati a Mondolfo. Sono almeno 7 i blitz messi a segno nel comune nell’ultimo weekend. A finire nel mirino dei balordi le case nella periferia della cittadina. Facile ipotizzare che dietro ci sia una banda organizzata di professioni che aveva pianificato da tempo i colpi dopo aver studiato con attenzione le abitudini delle loro vittime.



Ad essere particolarmente colpite le frazioni di Cento Croci e di San Sebastiano. Il canovaccio è quasi sempre lo stesso: i ladri aspettano che i proprietari si allontanino da casa per entrare in azione; una volta forzata una finestra o una porta secondaria fanno razzia di denaro e preziosi. Lo scenario che si presenta alle vittime è quasi sempre desolante: casa a soqquadro e mobilio danneggiato alla ricerca di nascondigli o cassette di sicurezza.



Complessivamente sono stati 6 gli interventi richiesti sabato scorso dai residenti ai carabinieri per effettuare rilievi del caso. Almeno altri due i colpi andati a vuoto o sventati dai vicini che, udendo dei rumori sospetti, hanno messo in fuga i ladri. Alta l’attenzione da parte della cittadinanza che, tramite social, cerca di fare fronte comune.