FANO – In trasferta per trafugare occhiali griffati ma non avevano fatto i conti con gli uomini della Polizia: a finire in manette due cittadini rumeni arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso.



Il blitz al Fano Center è avvenuto lo scorso 11 agosto. Il modus era ben collaudato: mentre uno dei due teneva occupato il commesso, l’altro trafugava gli occhiali Gucci, asportando con un cutter il sistema antitaccheggio, sostituendo poi gli occhiali con altri di poco valore. Un’operazione che in circa 20 minuti aveva fruttato sette paia di occhiali per un valore commerciale di 1500 euro. I due, dopo il colpo, hanno guadagnato velocemente l’uscita e sono ripartiti a bordo di una macchina in cui avevano ricavato un vano sotto il sedile lato passeggero per mettere il bottino.

I ladri però non sapevano che erano già finiti sotto la lente d’ingrandimento degli uomini del Commissariato che avevano tenuto sott’occhio quella vettura sospetta che da giorni stazionava nei pressi del Fano Center. L’operazione infatti è stata il frutto di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal dirigente della Polizia per il contrasto ai reati predatori.



Così, mentre i due si dirigevano velocemente in direzione nord, due auto del Commissariato di Fano, d’intesa con due auto della Polizia Autostradale ADL, dopo un inseguimento durato 7 minuti, li hanno raggiunti e bloccati nei pressi del varco autostradale A14.

I due – uno dei quali risultato poi con diversi alias e numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio – sono risultati entrambi residenti nel territorio riminese. Nella giornata del 12 agosto è stato convalidato l’arresto nel processo per direttissima. La Divisione Anticrimine della Questura di Pesaro ha provveduto ad emettere nei confronti dei due rumeni i fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Fano per tre anni.