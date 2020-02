Pesaro, ladri in fuga con un armadio blindato: all’interno un fucile e oro

PESARO – Ladri in fua con un armadio blindato. E un altro colpo in villa tra Novilara e Candelara.

Dopo i furti ai chioschi e piccoli negozi, ecco i ladri professionisti in azione. Nel tardo pomeriggio di giovedì in via Bonghi nella zona di Montegranaro hanno la porta di una abitazione e sono entranti. L’orario è quello in cui i proprietari sono ancora al lavoro o fuori ed è già notte, elemento chiave per avere meno probabilità di essere visti.

Sono andati dritti al loro obiettivo: un armadio blindato. Lo hanno sollevato e portato via di peso. Probabilmente avevano con loro un furgone o un mezzo adatto a contenere l’armadio. Verso le 19 il proprietario è rientrato e ha dato l’allarme alla Polizia che è intervenuta sul posto per i rilievi di legge. All’interno del contenitore blindato c’era sicuramente un fucile da caccia e alcuni oggetti in oro il cui valore è ancora da quantificare.

Sempre nello stesso pomeriggio in Strada San Rocco, verso Candelara, i malviventi sono entrati nel palazzo, hanno cercato oggetti di valore ma senza esito. Poi hanno fatto visita nell’abitazione del custode da cui hanno portato via circa 600 euro in contanti e alcuni monili d’oro per un valore da quantificare. Sul caso indaga la polizia.