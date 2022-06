Ladri in azione nella Val Metauro: diversi tentativi segnalati nel fanese

FANO – Si sa, la bella stagione purtroppo ha anche degli aspetti negativi. Tra questi una recrudescenza di furti ed incursioni da parte di ladri che, approfittando delle finestre a volte lasciate aperte per il caldo e delle giornate che spesso offrono svago fuori dalle mura domestiche, entrano in azione facendo man bassa di preziosi e contanti.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi colpi tentati nel fanese: in particolare a Sant’Orso dove i ladri avrebbero cercato di introdursi da una porta finestra lasciata socchiusa, e a Cuccurano, dove è stata segnalata la presenza di un’auto scura di grossa cilindrata aggirarsi tra le vie, quasi a monitorare gli eventuali spostamenti degli abitanti della zona.



Il consiglio che spesso viene ricordato dalle autorità è quello di non lasciare mai porte o finestre socchiuse nonostante si siano abbassate le serrande e segnalare prontamente movimenti anomali o la presenza di vetture sospette, magari appuntandosi anche i numeri di targa.



Un altro furto è stato segnalato a Montefelcino: a farne le spese un’edicola sita all’incrocio tra vecchia Flaminia e provinciale per Montefelcino capoluogo e Isola del Piano. I balordi, dopo aver forzato un vetro antisfondamento, si sarebbero introdotti nell’esercizio in cerca di contanti. Non trovando nulla hanno rubato un pc molto prezioso per il proprietario in quanto avente i software necessari per la gestione dell’attività. Giorni prima a fare le spese dei ladri erano stati i titolari di un bar poco distante.

Infine, soprattutto nei weekend, si registrano decine di segnalazioni tra Fano, Marotta e Senigallia di furti di biciclette. Un fenomeno riprovevole che oramai da anni caratterizza le estati delle città marchigiane e non solo.