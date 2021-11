PESARO – Dopo 2 sconfitte consecutive contro Reggiana e Modena la Vis Pesaro scenderà in campo domani contro la Carrarese. I due ko contro la prime e la seconda in classifica non hanno scalfito il morale della formazione biancorossa, soprattutto dopo la buona prova di Modena dove nel 2-1 finale la Vis non avrebbe demeritato un eventuale pareggio.

Alla vigilia della sfida contro la formazione Toscana ha parlato l’allenatore della Vis Pesaro Marco Banchini. «Il primo bilancio della stagione lo farò solamente al termine del girone di andata e al momento penso solo alla sfida di domani contro la Carrarese – ha detto Banchini – abbiamo fatto una striscia di 7 partite utili consecutive e poi abbiamo perso contro due delle formazioni più forti del girone. A Modena abbiamo giocato una buona gara e questo vuol dire che la parte emotiva delle gare è importante».

Carrarese che è allenata da un grande ex giocatore ovvero quel Totò Di Natale che con l’Udinese e con la Nazionale Italiana ha segnato a raffica in carriera. «Vista la sua conoscenza del calcio Di Natale avrà cambiato qualcosa cercando di correggere qualche errore – ha detto Banchini – loro hanno giocatori importanti e sarà una sfida da prendere con le pinze» ha concluso Banchini.