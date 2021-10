“La Vie en Rose”, un weekend dal sapore bohemienne nel cuore di Gradara

GRADARA – Un appuntamento dal sapore bohemienne, per vivere le atmosfere parigine a pochi passi da casa. È “La Vie en Rose”, seconda edizione, in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre nello splendido borgo di Gradara. Una passeggiata itinerante tra frutti antichi, fiori, arte e musica, nella suggestiva cornice del borgo medievale che per questa speciale occasione si veste di incantevoli suggestioni, grazie ad allestimenti affascinanti che evocano le atmosfere parigine in stile Belle Epoque, animazioni teatrali e musica dal vivo dal sapore bohemienne e un delizioso mercatino di oggettistica e curiosità. Una manifestazione che torna, dopo il successo della prima edizione, e farà esaltare l’anima romantica e sognatrice dello splendido Borgo.

Passeggiando per le caratteristiche vie di Gradara alla scoperta del delizioso mercatino di oggettistica e varie curiosità, i visitatori saranno accompagnati dagli artisti itineranti che li trasporteranno in un’atmosfera dal sapore bohemienne. Intenso il programma, che prevede sabato 2 ottobre una visita guidata animata nel Borgo Medievale (alle 11, alle 14,30 e alle 16), ovvero un viaggio tutto da ascoltare, ammirare e assaggiare nella storia di Gradara, accompagnati da un bizzarro e divertentissimo Giullare; poi domenica 3 ottobre “All’Angolo Libri Gourmet…il Tutorial è servito! con Marcello Franca”. Appuntamento appetitoso alle 11.00 con un cuoco pasticcione che, aiutato da un libro, avrà tutti gli ingredienti per costruire divertenti giochi insieme ai bambini. Sempre domenica, “Favole a Merenda – Cooking Show con Marcello Franca” (alle ore 14.30-15.30-16.30) per i palati più esigenti, si potranno assaggiare Fiabe fritte, favole in pastella, filastrocche filanti, storie farcite e racconti da bere… Il bello sarà proprio scoprire cosa cucinerà e racconterà il bizzarro cuoco pasticcione.

In piazza invece in programma lo spettacolo “WKO-ADA Danze Antiche” (ore 15.00-16.00-17.00) con la maestra Enrica Sabatini l’eleganza delle Danze Regency di inizio ‘800. Nel Cortile sarà la volta della Micromagia con Matteo Cucchi (ore 11-14.30-15.30-16.30) e vedremo monete, carte, oggetti di uso quotidiano…c he appaiono, si moltiplicano e scompaiono tra le mani sotto gli occhi meravigliati e divertiti degli spettatori. Nel giardino, la “Musica dell’anima” (ore 15.00-16.00-17.00) ovvero la musica folcloristica che emoziona il corpo e la mente.

Non sarebbe Gradara senza gli Itineranti nel Borgo, che troveremo solo nella giornata di domenica, dal mattino al tramonto: Musica con le fisarmoniche di Giacomo Rotatori, Fabrizio Flisi, Luca Casadei e Figuranti in costume. Vedremo sfilare la Parata Musicale di Circateatro; potremo tuffarci a ritroso nel tempo con “Uno scatto di storia: Photoshooting con La Corte Malatestiana” rigorosamente in abiti di fine ‘800. E poi ci sarà il Mercatino di oggettistica e varie curiosità… insomma tanti appuntamenti per grandi e piccini in uno dei Borghi più belli d’Italia, che anche stavolta con questa iniziativa, mira al centro del cuore.

L’evento sarà fruibile in totale sicurezza, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, grazie alla dislocazione dei mercatini nelle numerose location del Borgo e agli intrattenimenti artistici itineranti.

Tutte le informazioni e prenotazioni alla Pro loco Gradara: tel. 340 1436396 – 0541 964115 – info@gradara.org – www.gradara.org.