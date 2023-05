Il “Kids Party” accende Baia Flaminia e Miraviglia al Miralfiore, domenica di eventi a Pesaro

PESARO – Doppio evento domenica 7 maggio con il Miraviglia al parco Miralfiore e il Kids party in Baia Flaminia.

Si terrà domenica, in Baia Flaminia, “Kids Party”. L’appuntamento promosso dal Comune e inizialmente organizzato per il 1° maggio conferma la data del 7 maggio per tornare a riempire di giochi, laboratori e colori, la mattina dalle 10 alle 12, Campo di Marte, il pomeriggio, dalle 17 alle 19, piazza Europa.

«L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, permetterà alle famiglie di divertirsi e trascorrere una giornata spensierata e in spazi adeguati ai più piccoli» spiega Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione. «I visitatori che raggiungeranno uno dei luoghi più belli della città – aggiunge -, potranno prima divertirsi con le proposte per bambine e bambini, poi pranzare nel “ristorante diffuso” di Baia Flaminia, e scegliere la proposta gastronomica più adeguata ai propri palati. Infine tornare a svagarsi tra laboratori e giochi».

A organizzare l’appuntamento è Emmesse Eventi: «Kids Party cercherà di far divertire i piccoli con attività strutturate -sottolineano Salvatore Laurano e Martina Portanova, titolari – che la mattina si svolgeranno a Campo di Marte e il pomeriggio in piazza Europa». Previsti giochi di movimento aree truccabimbi, spettacoli di bolle giganti sapone, baby dance, spettacoli e la simpatia delle mascotte dalle sembianze dei topolini più amati dai piccoli.

Torna domenica 7 maggio, al Parco Miralfiore, “Miraviglia – Mercanti in Gioco” l’iniziativa promossa dal Comune di Pesaro per l’aggregazione sana e il riuso degli oggetti che, per la seconda “puntata” del 2023, si arricchisce delle attività di “Salviamo la Regina” promosse dal Circolo Ragusello di Legambiente Pesaro.

«Sarà una giornata ricca e speciale» assicurano Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione e Partecipazione ed Enzo Belloni, assessore all’Operatività. «Felici della partecipazione di Legambiente Pesaro a Miraviglia. Come di consueto i “Mercanti in gioco” potranno barattare i giochi che non usano più (o venderli a 5 euro al massimo; non è possibile scambiare indumenti o alimenti) con quelli degli altri bambini. Le famiglie potranno inoltre partecipare alle iniziative della “Settimana della Protezione Civile” (che inaugura domenica alle 9:30 la sua otto-giorni). Sarà una lunga giornata di festa che racchiuderà tutte le cose belle presenti in città e che è un ulteriore tassello nel lavoro che stiamo portando avanti per riportare alla luce il Parco. I segnali lanciati sono già stati colti, soprattutto dai più piccoli, che domenica accompagneremo nell’area dei laghetti e nelle postazioni di Legambiente. Sarà presente anche una “delegazione” della scuola di Borgo Santa Maria, che ha già programmato un pic-nic al Miralfiore».

Tante le iniziative in programma dalle 10 alle 18, nel parco urbano, per “Salviamo la Regina” di Legambiente, tra queste: quelle degli 8 apicultori del Consorzio apistico di Pesaro e Urbino che esporranno i loro prodotti e spiegheranno informazioni e curiosità legate al settore; la presenza di un’arnia didattica in cui ammirare i comportamenti della “regina” e capire come interagire con le api; due caccie al tesoro (quella promossa dal Teatro dei Bottoni, da svolgersi in piccoli gruppi, e quella estemporanea che coinvolgerà i piccoli chiamandoli “a sorpresa”); i laboratori per la realizzazione di candele tramite la lavorazione della cera grezza e colorata; il body painting a tema (ore 16:30); la merenda cracker e miele.

«Ci saranno anche due mostre – spiega Rosalia Cipolletta Fabbri, presidente Circolo “Il Ragusello” di Legambiente Pesaro -. La prima sarà fotografica la seconda esporrà parte delle decine di progetti che gli studenti della città ci hanno consegnato al termine degli incontri che hanno coinvolto, nei mesi scorsi, più di 1000 alunne e alunni (dall’infanzia alle superiori) nell’ambito del nostro progetto di educazione ambientale volto a conservare il nostro mondo, il nostro territorio, così com’è».

«È importante che ciascuno, contribuisca, a suo modo – precisa Fulvia Sacchi, del direttivo di Legambiente Pesaro – al progetto “Save the Queen” che a livello locale abbiamo promosso insieme ai Comuni di Pesaro, Tavullia, Gradara e Vallefoglia e all’Istituto Agrario Cecchi».